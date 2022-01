Vlahovic stravolge la Juve: la nuova idea di Allegri e tripla cessione

L’arrivo di Vlahovic alla Juve potrebbe stravolgere totalmente il reparto offensivo dei bianconeri, ma anche il nuovo tema tattico. Non è escluso che Allegri possa valutare un nuovo cambio di modulo

Ore calde per la definitiva fumata bianca tra Vlahovic e la Juventus. L’attaccante serbo lascerà la Fiorentina già nel corso dei prossimi giorni per abbracciare l’inizio della nuova avventura in maglia bianconera. Come confermato da “Sky”, l’affare si chiudere sulla base di un’offerta complessiva da 75 milioni di euro.

L’arrivo di Vlahovic potrebbe spingere Allegri a valutare il possibile passaggio al 4-3-3, con due esterni offensivi larghi sulle fasce, o con Dybala pronto a partire dalla destra per poi accentrarsi. Occhio, però, anche alla possibile conferma del 4-2-3-1.

In caso di conferma dell’attuale modulo, Allegri potrebbe schierare Vlahovic nel ruolo di centravanti con Dybala alla sue spalle e Cudrado e Bernardeschi sugli esterni. Da valutare anche la posizione di Kulusevski: non è escluso un suo addio immediato.

Vlahovic alla Juve, tre cessioni imminenti per fare cassa

L’arrivo di Vlahovic in bianconero in maniera immediata potrebbe aprire concretamente ad alcune cessioni in casa Juventus. L’Arsenal preme per Arthur, ma attenzione anche ai possibili sacrifici di Ramsey e Bentancur, con quest’ultimo corteggiato dall’Aston Villa. La Juventus valuta l’ex Boca Juniors circa 20-25 milioni.

Una tripla cessione che potrebbe spingere la Juventus nuovamente sul mercato per valutare un nuovo centrocampista da inserire in organico. Corsa a due tra Nandez e Zakaria, ma in caso di tripla cessione non è escluso che la Juventus piombi su entrambi in maniera immediata.