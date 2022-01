“Non è stato difficile…”: occhio Atalanta, arriva la stoccata a Gasperini

In questa sessione di calciomercato l’Atalanta ha fatto importanti operazioni sia in entrata che soprattutto in uscita.

L’Atalanta di Giampiero Gasperini ha fatto poche operazioni di mercato, ma tutte molto importanti. Da un lato la società nerazzurra ha acquistato Jeremie Boga e dall’altra ha ceduto l’esterno tedesco Robin Gosens, passato in queste ore all’Inter.

Una cessione senza dubbio dolorosa visto che Gosens è stato uno dei cardini della squadra orobica negli ultimi anni. Il terzino nerazzurro si è presentato pochi minuti fa ai canali ufficiali del club dichiarando:

“È un grande orgoglio perché sono arrivato in una delle squadre più grandi in Europa, sono troppo contento di essere qui e ho tanta voglia di iniziare. Inzaghi? Ci ho parlato in video chiamata, c’è tanta voglia di lavorare insieme e non vedo l’ora di cominciare”.

Atalanta, le parole di Gosens sulla sua nuova avventura

Nel corso della sua intervista Gosens ha parlato anche del rapporto con Alessandro Bastoni, difensore ex Atalanta che ritroverà all’Inter. A riguardo ha commentato:

“Bastoni? Con lui stiamo parlando quasi tutti i giorni, non solo adesso, già 2, 3 anni fa mi ha detto che grande Club è, che è un orgoglio giocare per l’Inter, ma per me non era una scelta difficile, non ha dovuto convincermi perché lo so anche io che è una grande squadra. Mi ha raccontato la storia del Club, la squadra, come si lavora qui e sono contento di aver già parlato con lui».