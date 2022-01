Calciomercato Inter, Marotta è scatenato: ancora un colpo in arrivo

Dopo l’arrivo ufficiale di Robin Gosens, l’Inter non vuole fermarsi: nel mirino un altro colpo, entro domani può arrivare la fumata bianca

Primo posto in classifica, un gioco tra i migliori del campionato e un ruolino di marcia da Scudetto. A gennaio, l’Inter ha già rimandato al mittente tutti gli scetticismi dell’estate. Sopratutto quelli sopraggiunti dopo gli addii (dolorosi) di Lukaku e Hakimi.

Adesso, la formazione nerazzurra non vuole più fermarsi. E sul mercato, l’AD Marotta è tornare a dare il meglio di sé, nonostante il budget ridottosi con la pandemia.

Dopo l’arrivo ufficiale di Robin Gosens dall’Atalanta, il dirigente nerazzurro ha un altro colpo nel mirino e conta di chiuderlo quanto prima. Felipe Caicedo è un desiderio diretto di mister Inzaghi e Marotta vuole accontentare il suo allenatore.

L’Inter in pressing su Caicedo: Marotta conta di chiudere nella giornata di domani

Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, l’Inter è al lavoro per chiudere il colpo Caicedo e assicurare ad Inzaghi l’ennesimo rinforzo della sessione. Contatti no stop tra la dirigenza nerazzurra e quella del Genoa, per un affare sempre più vicino alla chiusura.

Marotta conta di chiudere l’affare nella giornata di domani. Le condizioni dell’Inter erano chiare: nessun esborso economico, in attesa di trovare la formula vincente per tutte le parti in gioco.

Caicedo, dalla sua, scalpita e non vede l’ora di ricongiungersi con il proprio mentore, Simone Inzaghi. Alla Lazio, il bomber sudamericano ha raccolto numeri e risultati importanti. E adesso vuole rilanciarsi in nerazzurro dopo una prima parte di stagione deludente con la maglia del Genoa.