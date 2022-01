“Il tempo stinge…”: Juve, l’annuncio gela i piani di mercato

La Juventus aveva in mente ancora un colpo per il centrocampo, ma in realtà pare che non ci siano attualmente le possibilità per chiuderlo.

Nel merito della rivoluzione anche generazionale che la Juventus ha in mente di apportare in seno alla propria squadra era nei piani anche Nahitan Nandez del Cagliari. La società bianconera stava pensando all’uruguaiano e alla strada più agevole per battere la concorrenza.

Una delle idea era quella di inserire delle contropartite tecniche nell’affare quali Kaio Jorge, seguito anche dalla Salernitana, e Filippo Ranocchia, attualmente in prestito al Vicenza. Una strategia che poteva fare al caso del club sardo, con la necessità di apportare delle novità alla rosa e al contempo consapevole della difficoltà di trattenere ancora Nandez, con la voglia e le carte in regole per un ulteriore salto.

A frenare le ambizioni del club bianconero sono giunte però le ultime dichiarazioni di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus su Nandez, ma Giulini del Cagliari chiude alla cessione

Intervenuto ai microfoni di ‘TMW’, il numero uno della società sarda ha dichiarato su Nandez: “Per noi è un giocatore importantissimo per l’obiettivo della salvezza. Mancano 3 giorni alla chiusura del mercato, quindi è difficile che parta. È il nostro investimento più oneroso e vorremo almeno recuperare parte dell’investimento”.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, colpo di scena Vlahovic: “Hanno chiesto di…”

Proprio in merito alla possibilità di un discorso comunque avviato con la Juventus e alle contropartite Giulini è chiaro: “Nessuna offerta ufficiale ricevuta: leggo di nomi e di contropartite, ma non siamo interessati anche perché dovremmo sostituirlo con un centrocampista adeguato e di spessore”. Non ci sarebbero quindi margini di trattativa, poiché i sardi non hanno individuato interessanti alterative con le quali eventualmente sostituire il partente centrocampista.