Juventus, colpo di scena Vlahovic: “Hanno chiesto di…”

Vlahovic è ormai prossimo ad indossare la maglia della Juventus, ma c’è una richiesta dei bianconeri che potrebbe allungare i tempi.

Dopo l’apertura di Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, la Juventus sta provando a regalare Dusan Vlahovic a Massimiliano Allegri. I bianconeri vogliono essere certi di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League e per farlo stanno chiudendo per l’attaccante serbo.

La Juventus è quinta in campionato con un punto di distacco dall’Atalanta di Gasperini che, però, deve recuperare il match contro il Torino. Dopo la sosta, la ‘Vecchia Signora’ incontrerà prima il Verona all’Allianz Stadium e poi proprio i bergamaschi in trasferta. Lo scontro diretto contro i nerazzurri dirà molto sulle reali possibilità bianconere di lottare per un posto Champions.

Sia la società che Allegri sperano che alla ripresa del campionato Dusan Vlahovic indossi la maglia bianconera. La Juventus e la Fiorentina hanno trovato un principio d’accordo sulla base di 75 milioni di euro, ma bisogna limare vari dettagli prima di ufficializzare il trasferimento sotto l’ombra della Mole del giovane centravanti.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Juventus-Vlahovic, i bianconeri hanno chiesto di dilazionare il pagamento in 4 anni

Come quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, la Juventus vorrebbe dilazionare il pagamento di Vlahovic in 4 anni, mentre la Fiorentina non ha intenzione di andare oltre le due rate. I bianconeri devono raggiungere ancora l’intesa definitiva anche con gli agenti di Vlahovic, che dovrebbe percepire 7 milioni di euro a stagione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Agnelli scatenato: c’è anche il campione d’Europa

L’affare comunque non è in bilico, visto che la Juventus ha già programmato per sabato le visite mediche ma bisogna aspettare prima la negativizzazione dal Covid di Vlahovic. La fumata bianca è vicina, ma sia Massimiliano Allegri che i tifosi bianconeri devono attendere ancora per l’ufficialità.