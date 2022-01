Calciomercato Lazio, Sarri approva: firme ad un passo

Non solo movimenti in entrata in Serie A. La Lazio ad esempio è in queste ore impegnata anche in una trattativa in uscita.

La Lazio di Maurizio Sarri sta parzialmente deludendo le attese in questa prima parte di stagione. L’ex tecnico di Juve e Napoli ha cambiato il modo di giocare in casa biancoceleste ed ha avuto un rendimento altalenate in questa prima fase della stagione.

Il club di Lotito è stato abbastanza abulico in questa fase di mercato e l’unica reale operazione è stata in uscita. Come riporta il quotidiano As il club biancoceleste ha ormai ceduto l’attaccante Muriqi, ad un passo dal Maiorca.

Il calciatore sarà domani in Spagna dove effettuerà le visite mediche con il club iberico. Muriqi lascia l’Italia a titolo temporaneo visto che va al Maiorca ‘solo’ in prestito con diritto di riscatto.

Lazio, l’affare Muriqi lascia ‘l’amaro in bocca’ a Lotito

Arrivato in Italia come un colpo di mercato Muriqi non ha mai realmente inciso ed anzi, sia Simone Inzaghi che Maurizio Sarri, hanno bocciato il suo acquisto. Addirittura in alcune gare il tecnico toscano ha preferito utilizzare Felipe Anderson e Pedro come ‘Falso Nueve’ e non il centravanti.

Nuova avventura quindi per Muriqi che proverà a rilanciare le sue ambizioni ripartendo dalla Liga.