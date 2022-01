Calciomercato Juventus, paura per l’obiettivo: si è fatto male

La Juventus è alla ricerca anche di un centrocampista, ma tra gli obiettivi di mercato bisogna registrare un infortunio.

La Juventus vuole assolutamente conquistare un posto tra le prime quattro in classifica per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. I bianconeri, al momento, sono quinti in classifica ad un punto dall’Atalanta di Gasperini che, però, deve recuperare ancora il match interno contro il Torino.

La società vuole rinforzare la squadra per cercare di centrare un obiettivo vitale per le casse economiche juventine. La ‘Vecchia Signora’ ha puntato tutte le sue fish sull’acquisto di Vlahovic della Fiorentina. L’arrivo del serbo è ormai vicinissimo, visto che la Juventus e i viola hanno trovato un’intesa definitiva sulla base di 75 milioni di euro.

Dusan Vlahovic non hai mai nascosto il suo grandimento per un eventuale approdo alla Juventus, dove andrà a percepire 7 milioni di euro all’anno. I dirigenti bianconeri sono consapevoli anche di dover rinforzare il centrocampo, considerando che è il reparto che sta deludendo di più in questi ultimi anni.

Juventus, Nandez del Cagliari si è infortunato

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Nandez del Cagliari è un obiettivo concreto della Juventus. Il centrocampista può arrivare in prestito, ma i bianconeri devono cedere prima uno tra Arthur e Bentancur. L’ex Barcellona è seguito da tempo dall’Arsenal, mentre sull’uruguaiano bisogna registare l’interesse dell’Aston Villa.

In serata è giunta una notizia che potrebbe cambiare le sorti del destino di Nandez. Il Cagliari, infatti, ha comunicato che il calciatore, dopo aver effettuato alcuni esami strumentali, dovrà recuperare da una contusione non grave al ginocchio destro. L’ex Boca Juniors sta svolgendo del lavoro personalizzato in questi giorni.