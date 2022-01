Calciomercato Milan, si chiude in cinque giorni: trattativa a sorpresa

Il Milan potrebbe portare a termine un’altra operazione nel reparto offensivo: Stefano Pioli dovrà distaccarsi da uno dei suoi esterni

Il pareggio di domenica scorsa contro la Juventus ha permesso al Milan di tenure a bada i bianconeri. La formazione rossonera dopo la sosta dovrà confrontarsi con i cugini dell’Inter. Prima del derby milanese, i milanisti hanno qualche giorno a disposizione per muoversi ancora sul mercato. Non solo in entrata.

Il Milan ha appena aggiunto il giovane serbo classe 2004 al proprio attacco e ora sta pensando di lasciar partire un altro uomo offensivo dopo la chiusura avvenuta per Pellegri. La squadra di Stefano Pioli, infatti, sembra aver trovato una soluzione per uno dei calciatori in esubero.

Milan, su Castillejo c’è il Valencia: lo spagnolo può finire nella formazione ‘nemica’

Samu Castillejo sembra essere arrivato al passo d’addio con il Milano. Lo spagnolo avrebbe trovato una opportunità in patria. Su di lui, racconta infatti Gianluca Di Marzio, c’è il Valencia. La squadra ‘che’ vuole mettere sotto contratto il calciatore per consegnarlo a Bordalas. L’esterno offensivo farebbe ritorno in Spagna a distanza di 4 anni.

Il calciatore di Malaga lasciò da giovane la sua città per trasferirsi al Villarreal con cui ha giocato per tre stagioni. Proprio il sottomarino ‘amarillo’ è la grande rivale del Valencia. Fra le due è derby, ricadono entrambe nella Comunità valenciana.

Riferisce il giornalista di ‘Sky Sport’ che l’affare si può chiudere da qui a lunedì. Le prossime ore saranno molto importanti in tal senso.

Castillejo è sceso in campo appena 5 volte con il Milan in questa prima parte di stagione. Da quando è approdato in rossonero nell’estate del 2018, il calciatore ha collezionato 113 gettoni di presenza siglando 10 reti.