Messi, l’allenatore fa tremare il PSG: confessione durissima

Messi non è stato convocato dall’Argentina per i due match in programma per la fase di qualificazione sudamericana per i postumi del Covid

La nazionale argentina di Lionel Scaloni ha raggiunto il Cile dove giocherà nella notte tra oggi e domani (ore 1.15 italiana) per le qualificazioni mondiali. L’albiceleste è seconda in classifica alle spalle del Brasile ed è già qualificata per il Qatar.

Nella prossime due sfide contro Cile e Colombia, mancherà Lionel Messi. Il ct argentino ha parlato della mancata convocazione della ‘Pulce’. Rimasto a Parigi dopo aver superato il Covid.

Argentina, Scaloni in conferenza stampa su Messi: “Ha avuto la variante Covid più dura”

Il ct dell’Argentina Lionel Scaloni, vecchia conoscenza anche dei tifosi di Atalanta e Lazio, nelle scorse ore ha parlato in conferenza stampa. Il commissario tecnico dell’Albiceleste ha spiegato la mancata presenza di Lionel Messi. “Naturalmente lo vorremmo con noi ma ha avuto il Covid che lo ha colpito duramente. Ha preso la variante più dura. L’importante comunque è che si riprenda al meglio. È stato fermo per un bel po’ di tempo. Dunque abbiamo ritenuto che la migliore cosa per lui fosse rimanere a Parigi per raggiungere la migliore condizione”.

L’asso nato a Rosario è rientrato in campo soltanto nell’ultima mezz’ora della partita di domenica scorsa contro lo Stade de Reims (è rientrato con un assist). Il calciatore non giocava da prima di Natale.

Anche Lionel Scaloni ha il Covid e per questo motivo non ci sarà contro i prossimi rivali. “Sto bene ma risulto ancora positivo. Questo problema non mi impedisce di essere qui ma non mi è consentito entrare in Cile“.

La ‘Pulce’ ha fatto comunque capolino nella conferenza stampa del ct Lionel Scaloni lasciando un messaggio e salutando tutti durante la diretta social fatta attraverso la pagina della selezione argentina.