“Quasi fatta”: calciomercato Napoli, ecco il rinforzo a sorpresa per Spalletti

Calciomercato Napoli, ecco il rinforzo a sorpresa per Luciano Spalletti: ecco la mossa che i tifosi non si aspettavano, le ultime

Gli infortuni e il covid hanno azzoppato le rotazioni di Luciano Spalletti, eppure il suo Napoli è sempre lì, tra i primi posti della classifica. E adesso, punta ad una seconda parte di stagione da protagonista.

Protagonista che non è stato il termine con il quale il Napoli si è potuto definire nell’ultima sessione di mercato. Con il solo arrivo di Tuanzebe (al posto del ceduto Manolas) gli azzurri sono state tra le società meno attive del nostro campionato.

Un’inattività che, però, si interrompe a sorpresa. Soprattutto in vista della prossima stagione. Come riportato da ‘Sky Sport’, il Napoli è pronto a chiudere per il terzino sinistro Mathias Olivera del Getafe.

Napoli vicinissimo a Mathias Olivera: “Quasi fatta”, l’indiscrezione di Sky Sport

Come riportato dalla redazione di ‘Sky Sport’, dunque, il Napoli sarebbe ad un passo da Mathias Olivera. Al momento, gli azzurri risultano in definizione degli accordi con il Getafe, squadra proprietaria del terzino uruguaiano. L’affare dovrebbe chiudersi nella giornata di domani.

Al club spagnolo verranno corrisposti 11 milioni di euro più 3 di bonus, mentre Olivera si unirà agli azzurri in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Già sondato per questa sessione di mercato, il classe 1997 risulta in arrivo per la prossima stagione.

Dopotutto, a giugno il Napoli saluterà a zero Faouzi Ghoulam, per il quale non è in calendario alcun rinnovo contrattuale. Di lì, Olivera farà il proprio arrivo all’ombra del Vesuvio per subentrare al pari ruolo algerino.