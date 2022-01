Napoli, il Newcastle vuole Fabian subito: la risposta dello spagnolo

Il Newcastle piomba su Fabian Ruiz e prova a portarlo subito via dal Napoli: ecco la risposta dello spagnolo, secondo SerieANews.com

Fabian Ruiz sta vivendo probabilmente la miglior stagione della sua carriera. Con Luciano Spalletti in panchina, lo spagnolo ha trovato un’impressionante continuità di rendimento in entrambe le fasi, esaltandosi nella gestione del pallone ma migliorando anche le sue doti di finalizzazione.

L’ex Betis, che ha già firmato cinque reti e quattro assist, è da tempo nel mirino delle big europee, e la sua crescita di questi mesi ha riacceso il loro interesse.

Sono diverse, infatti, i top club ad essersi informati sulla sua situazione con il Napoli, che ha congelato la trattativa per il suo rinnovo contrattuale da quasi due anni..

Napoli, il Newcastle piomba su Fabian Ruiz: arriva la risposta dello spagnolo

Il contratto di Fabian scade nel 2023 e, ad oggi, non ci sembrano esserci le condizioni per riallacciare i discorsi per il suo prolungamento. La prossima estate, dunque, potrebbe essere quella dell’addio ai partenopei, ma c’è chi ha tentato di anticipare questa separazione: il Newcastle.

Secondo quanto raccolto da Serieanews.com, il club inglese (che ha tentato un approccio anche per Osimhen) si è mosso concretamente per tentare di acquistarlo prima del 31 gennaio, tentativo però rispedito al mittente dallo stesso spagnolo.

Il calciatore, infatti, non aveva intenzione di abbandonare il club azzurro a metà stagione e sa che, continuando a giocare a questi livelli, a giugno si ritroverà diverse proposte di altissimo livello di Liga e Premier da analizzare insieme ai suoi agenti. Nessun dubbio: Fabian resterà a Napoli… Fino a giugno. Poi si vedrà.

Mirko Calemme – Ciro Troise