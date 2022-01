“Per il derby ci sarà”: Milan, splendida notizia in arrivo per Pioli

C’è grande attesa per il derby di Milano e dopo la sosta Inter e Milan si affronteranno in un match fondamentale nella lotta scudetto.

In questo momento c’è la pausa del campionato, ma in Serie A c’è grande attesa per il derby di Milano. Al rientro infatti Inter e Milan si scontreranno nel primo grande big match del girone di ritorno.

I nerazzurri sono avanti ed hanno una partita in meno ed il Milan ha necessariamente bisogno della vittoria per provare a mantenere in vita il sogno scudetto. La squadra di Pioli ci crede e nelle ultime ore è arrivata un’altra bella notizia per il tecnico rossonero.

Il centrocampista ivoriano Franck Kessie era impegnato in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio ma nella giornata di ieri la sua nazionale è uscita ai calci di rigore contro l’Egitto. Oltre a questo c’è però un’altra notizia importante per il centrocampista.

Milan, buone notizie sulle condizioni di Kessie

Il calciatore è uscito alla mezzora a causa di un infortunio ed ha fatto ‘tremare’ il club rossonero. Arrivano però buone indicazioni sulla situazione di Kessie ed il giocatore sarà a disposizione per il derby.

Come riporta Sportmediaset la tac per verificare le condizioni del calciatore ha avuto esito negativo e quindi non c’è alcuna lesione. Kessie tornerà dopo la sosta e sarà a disposizione per il derby di Milano.