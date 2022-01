Calciomercato Inter, adesso è ufficiale: salti di gioia per Inzaghi

Il calciomercato è scoppiettante in queste ore. Dopo la Juventus anche l’Inter chiude un importante affare di mercato. Sorride Inzaghi.

Sono ultimi giorni di calciomercato intensi per tutti gli appassionati e tifosi di calcio. Juventus ed Inter, due delle principali squadre italiane ed europee, hanno realizzato due grandissimi colpi.

Mentre la Juve ha chiuso l’affare Vlahovic l’Inter ha acquistato a sorpresa dall’Atalanta il terzino tedesco Robin Gosens. I nerazzurri hanno realizzato un colpo quasi inaspettato sorprendendo quasi tutti gli addetti ai lavori.

Robin Gosens arriva in nerazzurro per circa 22 milioni di euro più 3 di bonus. Il calciatore è attualmente infortunato, ma ha superato le visite mediche in data odierna ed in questi minuti è arrivata l’ufficialità. L’Inter ‘risponde’ subito alla Juve ed all’acquisto di Vlahovic ed allo stesso tempo ‘indebolisce’ un’avversaria come l’Atalanta.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter, il comunicato ufficiale per annunciare Gosens

Attraverso i propri canali ufficiali il club nerazzurro ha annunciato l’acquisto dell’esterno tedesco ed ha tra l’altro svelato la formula dell’ingaggio del calciatore:

LEGGI ANCHE >>> “Domani le visite”: calciomercato Fiorentina, tutto pronto per il bomber

“FC Internazionale Milano comunica di aver trovato un accordo con l’Atalanta per l’acquisto del calciatore Robin Everardus Gosens. L’esterno tedesco si trasferisce in nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni”.