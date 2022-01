“Contatti avviati”: Juve, Agnelli ha trovato l’erede di de Ligt

La Juve ha quasi preso Vlahovic dalla Fiorentina, ma sta guardando anche al reparto difensivo per la prossima stagione.

La Juventus è sicuramente la protagonista di questi ultimi giorni di calciomercato. I bianconeri stanno chiudendo per l’acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina, a cui andranno circa 75 milioni di euro. La trattativa è quasi chiusa, ma bisogna ancora limare alcuni dettagli sia tra le due squadre che tra la ‘Vecchia Signora’ e gli agenti del calciatore.

A far discutere è la richiesta alla Juventus dell’agente di Vlahovic di una commissione di 18 milioni di euro. L’operazione non salterà, però si dovrà attendere ancora per l’ufficialità. I bianconeri stanno pensando di rinforzare anche il centrocampo con Nandez, ma bisogna prima cedere qualcuno.

I nomi ‘caldi’ a lasciare la Juventus sono quelli di Arthur e di Bentancur. Se l’ex Barcellona è seguito dall’Arsenal, anche se la trattativa ha subito un rallentamento, sull’uruguaiano bisognare registrare il forte interesse dell‘Aston Villa.

Juve, si segue per la difesa Bremer del Torino

Il team bianconero non vuole neanche farsi trovare impreparato da una possibile cessione di de Ligt nella prossima sessione estiva del calciomercato. Secondo quanto riportato dal ‘Corriere di Torino’, infatti, la Juventus sta seguendo Gleison Bremer del Torino. Ci sono già contatti avviati tra gli agenti del brasiliano e i dirigenti juventini.

Bremer sta anche discutendo in queste settimane con il Torino per un possibile prolungamento del contratto, che scadrà nel 2023. I granata vorrebbero il rinnovo anche per cercare di monetizzare il più possibile da una cessione del calciatore. Sul brasiliano ci sogno anche gli interessamenti del Milan e del Napoli.