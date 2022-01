Calciomercato Juventus: Bentancur, Ramsey e Arthur, svolta immediata

Bentancur lascerà la Juve già nell’attuale sessione di mercato. E’ questa l’indiscrezione che continua a trovar spazio anche nella stampa inglese. La Juventus potrebbe incassare circa 30 milioni di euro, ma attenzione al piano cessioni

Bentancur possibile sacrificato per far cassa e finanziare parzialmente in mercato bianconero in vista della seconda parte di stagione. Sarà questo il piano della Juventus in chiave presente e futura, compresa l’imminente offerta alla Fiorentina per Vlahovic.

La cessione di Bentancur finanzierà parzialmente l’affare Vlahovic, ma consentirà ai bianconeri di cercare un nuovo sostituto sul mercato in linea al piano tattico di Allegri. Occhi puntati su Nandez del Cagliari, nuovo obiettivo della Juventus nel corso delle ultime ore.

Non solo Bentancur. Massima attenzione anche ai possibili addii di Ramsey e Arthur. Il primo piace al Crystal Palace, mentre il secondo resta un chiaro obiettivo di mercato dell’Arsenal, ma la Juve aprirà al suo addio solamente di fronte a un prestito di 18 mesi e non da 6 mesi.

Bentancur lascia la Juve: la situazione con l’Aston Villa e le cifre dell’affare

L’Aston Villa potrebbe tornare alla carica per Bentancur in modo ufficiale già nel corso delle prossime ore. Il club inglese proverà a convincere la Juventus con un’offerta basata sul prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. I bianconeri potrebbero aprire al suo addio per poi puntare con forte decisione su Nandez.

Da monitorare anche la situazione legata al futuro di Arthur e Ramsey. La Juve potrebbe decidere di cedere il brasiliano all’Arsenal per alleggerire il monte ingaggi. Stesso discorso per Ramsey, il quale, però, si starebbe opponendo al passaggio al Crystal Palace in attese di offerta più convincenti.