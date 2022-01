“Fuori quasi un mese”: Atalanta, brutta tegola per Gasperini

L’Atalanta di Gasperini ha ceduto Gosens all’Inter, ma ha perso anche un altro calciatore a causa di un infortunio.

Questa mattina Gosens ha svolto le visite mediche di rito per l’Inter. Il laterale adesso è nella sede nerazzurra per porre la firma sul contratto. All’Atalanta andranno circa 25 milioni di euro più bonus. Il tedesco ha giocato poco, solo sei partite, in questa stagione a causa di un infortunio muscolare.

Il tedesco dovrebbe essere a disposizione di Simone Inzaghi a fine febbraio. Luca Percassi, amministratore delegato dell’Atalanta, ha così commentato la cessione di Gosens all’Inter: “Ci ha dato tanto, voleva andare in una grande squadra e se lo è meritato. Noi proseguiamo nel nostro percorso, siamo coperti”.

Un altro giocatore che ha rischiato vivamente di lasciare l’Atalanta in questa sessione di mercato invernale è stato Aleksey Miranchuk. Il calciatore è stato vicinissimo ad approdare al Genoa, ma poi l’operazione non è andata a buon fine. Proprio sul russo non ci sono buone notizie per Gasperini.

Atalanta, Miranchuk sarà out per una ventina di giorni

L’Atalanta, infatti, ha comunicato l’infortunio di Miranchuk. Il trequartista ha riportato una lesione di secondo grado al bicipite femorale sinistro e non sarà a disposizione di Gasperini per almeno una ventina di giorni. Brutte notizie per il tecnico, visto le tante assenze a cui ha dovuto fare fronte nelle ultime gare.

Dopo la sosta, la ‘Dea’ giocherà contro il Cagliari e poi sfiderà la Juventus in una partita che potrebbe essere decisiva per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. L’Atalanta, difatto, ha un punto di vantaggio sulla squadra di Allegri, ma deve anche recuperare la partita contro il Torino.