Vlahovic, il gesto a sorpresa che già sta infiammando i tifosi bianconeri

Vlahovic si appresta a sbarcare a Torino: intanto l’attaccante sta pensando ad un gesto che fa già sognare i tifosi della Juventus.

L’operazione che porterà Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus è virtualmente conclusa. L’accordo, infatti, è stato trovato sulla base di 75 milioni tra parte fissa e bonus. Ora restano da limare alcuni dettagli riguardanti l’ingaggio che percepirà a Torino: nulla che possa mettere a rischio il trasferimento. Poi il serbo potrà finalmente sbarcare alla corte di Massimiliano Allegri e iniziare una nuova fase della propria carriera.

Ma che numero di maglia avrà l’attaccante? Tutto dipenderà da Alvaro Morata. Lo spagnolo, autore di una stagione in chiaroscuro, è tornato a spingere per lasciare immediatamente il club e andare al Barcellona dove lo aspetta Xavi. I contatti tra i due si sono intensificati nelle ultime ore, con l’ex Real Madrid che considera ai titoli di coda la sua seconda avventura alla Juventus.

Nel caso in cui dovesse andare via, allora Vlahovic prenderà la 9 (la stessa che aveva alla Fiorentina). Nel frattempo, il classe 2000 sta valutando l’opportunità di scegliere la 7: la più pesante, quella lasciata in estate da Cristiano Ronaldo che ora Vlahovic dovrà sostituire in termini realizzativi.

Vlahovic sta pensando di prendere la 7

A confermarlo è stata l’edizione odierna di Tuttosport, secondo cui una decisione ufficiale in merito al numero di maglia indossato dall’attaccante verrà presa a breve. Vlahovic dovrebbe sbarcare in città tra venerdì e sabato, per sostenere le visite mediche di rito. In seguito, si recherà nella sede del club per firmare il contratto fino al 2026 a 7 milioni netti.

Un colpo improvviso messo a segno dalla Juventus, fin qui rimasta al quinto posto in classifica a -1 dall’Atalanta quarta (che ha una gara da recuperare). La recente sfida con il Milan, conclusa con zero tiri nella porta difesa da Mike Maignan, aveva messo ancora una volta in evidenza la sterilità offensiva della squadra di Allegri: da qui la decisione di puntare con decisione su Vlahovic per rilanciare le ambizioni di gloria bianconere.