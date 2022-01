Agnelli gelato: Vlahovic, la dichiarazione spiazza la Juventus

Continuano le polemiche attorno al passaggio di Vlahovic dalla Fiorentina alla Juve. Adesso arriva anche una frecciata ad Agnelli.

Il trasferimento di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus non è stato ancora ufficializzato, ma già ci sono moltissime polemiche attorno a questo movimento di mercato. Nel pomeriggio era arrivato il commento addirittura del Sindaco di Firenze Dario Nardella sulla vicenda.

Adesso anche il giornalista e scrittore Gigi Moncalvo si è unito al coro. Ce ne ha per tutti, a partire dal presidente della Juventus, definito da lui stesso “pro tempore”, Andrea Agnelli. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo è stato chiaro: “La Juventus ha avuto perdite a bilancio per 209 milioni, lo scorso anno per 90. Agnelli parla di sostenibilità, di equilibrio. Il colpo Vlahovic non lo salverà.”

“Ci deve poi spiegare una cosa importante.” ha continuato il giornalista. “Non è possibile che una società sapendo che un giocatore ha il contratto in scadenza tra un anno e cinque mesi vada ad accordarsi con il procuratore. E’ un accordo fuori legge. E di certo se il nome circolava da tempo vuol dire che contatti con l’agente già c’erano stati.”

Vlahovic, attacco anche a Comisso: “Fino a 15 giorni fa…”

Moncalvo però ce l’ha anche con la Fiorentina e con Rocco Comisso, accusato di essere abbastanza ipocrita nei suoi discorsi. “Fino a 15 giorni fa il presidente Comisso era il primo a tuonare contro la Juventus.” ha continuato. “Attaccava i bianconeri sulla SuperLega e sulle perdite del bilancio.”

Per Moncalvo il comportamento di Comisso è ingiustificabile agli occhi dei suoi tifosi che, dopo le bellicose dichiarazioni, si vedono cedere ai rivali Vlahovic a pochissima distanza dalla cessione simile di Chiesa. “Deve raccontarla giusta.” ha concluso. “Perché di fronte ci sono tifosi che hanno vissuto il calcio.”