Calciomercato, l’attaccante più corteggiato ha deciso: beffa per il Milan

Tanti sono gli attaccanti corteggiati sul mercato, e ugualmente tanti sono i club attenti per eventuali operazioni: Milan, però, rimasto beffato

Il Milan sta cercando di alimentare il progetto di Paolo Maldini, di alternare giovani di assoluto livello con calciatori esperti. Un mix che ha dato risultati molto importanti da quando Stefano Pioli siede sulla panchina rossonera. E’ andato via a gennaio Pietro Pellegri, ma di giovani indemoniati ce ne sono ancora parecchi e a Milano stanno accumulando esperienza, quest’anno anche in Champions League.

Roberto Mancini cerca un attaccante su cui affidare le sorti della Nazionale italiana e nei mesi scorsi si è parlato molto di Lorenzo Lucca del Pisa. L’attaccante è corteggiato da una miriade di squadre, sostanzialmente tutte le big italiane vogliono accaparrarselo dopo le sue prestazioni in Serie B. Le prime due sembravano essere il Milan e il Napoli, ma le cose pare stiano andando diversamente.

Milan e Napoli superate dal Sassuolo per Lucca

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, il Sassuolo si è prepotentemente fiondato su Lorenzo Lucca. L’attaccante del Pisa è valutato sui 10 milioni di euro e l’ad Carnevali avrebbe già programmato un incontro per ragionare su questa richiesta. Una trattativa che manderebbe completamente fuori Milan e Napoli. Entrambi i club, forse, aspettano la qualificazione in Champions League prima di effettuare investimenti.

D’altra parte c’è un Sassuolo che in estate potrebbe dire addio a Scamacca e Raspadori, e preferisce cautelarsi con un calciatore giovane come Lucca, ma anche con Moro. Per l’attaccante del Padova in prestito al Catania sono stati offerti 3 milioni di euro. Insomma, il Sassuolo fa sul serio: Milan e Napoli rischiano di restare col cerino in mano.