“Spero mi prendano”: calciomercato Atalanta, il giocatore chiama Gasperini

L’Atalanta, dopo la partenza dei Gosens, punta molto sul terzino sinistro arrivato in prestito dal Parma: le sue parole non lasciano dubbi

L’Atalanta ha salutato e ringraziato Robin Gosens che è ufficialmente, nella giornata di ieri, passato all’Inter. Sulle corsie esterne, tanto a destra quanto a sinistra, la Dea punta sui giocatori che ha a disposizione e su quanto di positivo hanno fino a questo momento mostrato.

Giuseppe Pezzella, Joakim Maehle, Hans Hateboer e Davide Zappacosta sono i profili su cui Gian Piero Gasperini può contare per questa seconda parte della stagione. Specialmente Pezzella, arrivato in prestito dal Parma, si sta mettendo in mostra, disputando le varie partite nel migliori dei modi.

La sua aspirazione, dunque, come riferito da lui stesso in un’intervista rilasciata a ‘L’Eco di Bergamo’, è quella di convincere Gasperini e la società bergamasca a riscattarlo. Non conta perciò per lui tanto il numero di presenze ma quanto poi effettivamente riesca a rendere al meglio quando è chiamato in causa.

Calciomercato Atalanta, le aspirazioni di Pezzella non lasciano dubbi: “Voglio convincere con il rendimento”

Come dichiarato dallo stesso Giuseppe Pezzella in un’intervista al quotidiano ‘L’Eco di Bergamo’, il suo obiettivo è che l’Atalanta decida di tenerlo in squadra. In prestito dal Parma, il giocatore ha perciò rivelato: “Spero mi prendano. Voglio convincere l’Atalanta per il rendimento, non penso tanto a collezionare il numero di presenze per esser riscattato. Penso partita dopo partita. Se giochi tanto e fai male, non serve. Voglio che siano contenti e penso a lavorare tanto”.

Pezzella ha poi proseguito nell’intervista affermando: “Mi fa piacere che il pubblico mi apprezzi. Quando una curva ti fa un coro vuol dire che capisce l’uomo e per me l’uomo viene prima del calciatore. Poi giustamente in campo sono una persona che non si risparmia mai e penso si sia visto. Loro l’hanno apprezzato e mi fa tantissimo piacere”.