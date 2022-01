“Non è proprio…”: Juventus, l’amara constatazione sull’affare Vlahovic

L’affare di Vlahovic alla Juventus sta facendo parlare tantissimo di sé: l’investimento corposo dimostra quanto il club punti su di lui

Dusan Vlahovic, a Torino ora per le visite mediche e la firma del contratto, è stato per molto tempo un obiettivo della Juventus. Obiettivo diventato concreto negli ultimi giorni, grazie anche all’apertura della Fiorentina alla sua cessione.

È chiaro che il club viola, dopo diversi tentativi (sempre respinti) fatti con il giocatore per puntare al suo rinnovo di contratto, si è poi arreso all’idea di perderlo. A quel punto, però, la necessità è diventata quella di ricavare dalla sua vendita un guadagno quanto più alto possibile.

In fin dei conti la Juventus ha fortemente voluto l’attaccante, classe 2000, dall’enorme potenziale come già dimostrato specialmente negli ultimi 12 mesi a Firenze. Il senso del gol e lo strapotere fisico hanno fatto di lui uno degli attaccanti attualmente più forti tra quelli presenti in Serie A. L’operazione di mercato, effettivamente costosa, rivela perciò anche il suo grande valore.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, il costo complessivo dell’operazione Vlahovic: il pensiero di Tancredi Palmeri

Il costo complessivo, tra i circa 75 milioni dovuti alla Fiorentina e i 7 milioni più bonus di ingaggio per il giocatore, sicuramente ha comportato uno sforzo economico da parte della Juventus. A questi due tasselli si sono poi aggiunti anche i costi per le commissioni dovute all’entourage del giocatore. Tancredi Palmeri, a tal proposito, ha rivelato cosa ne pensa tramite il proprio profilo ‘Twitter’.

LEGGI ANCHE >>> “Dybala giocherà con Scamacca”: l’annuncio che spiazza Juventus e Inter

Queste dunque sono state le parole del giornalista: “Con i 15 milioni di euro di commissione pagati agli agenti (ci sarà inclusa anche una percentuale sulla rivendita?) la Juventus alla fine sborsa per Vlahovic 82 milioni di euro, facilmente trasformabili in 90. Che non è proprio pochino…“