Calciomercato, il Barcellona vuole Grimaldo: per Xavi è una priorità

Il Barcellona continua a lavorare fortemente sul mercato. Dopo gli acquisti di gennaio, la nuova priorità di Xavi è il terzino Grimaldo

Rinascere dalle ceneri di questa stagione non sarà semplice, ma il Barcellona di Xavi ce la sta mettendo tutta. E soprattutto, ci sta provando intensamente attraverso il mercato.

Dopo l’acquisto di Ferran Torres (e i prossimi nel mirino), i blaugrana non vogliono rallentare e restano alla ricerca di un terzino sinistro. Il nome di Tagliafico, però, appare sempre più freddo, anche perché il Barça risulta avere gli occhi puntati altrove.

Precisamente, il Barcellona sta guardando in casa Benfica, dove il profilo di Alejandro Grimaldo rappresenta una delle priorità assolute per il tecnico Xavi Hernandez.

Barcellona, Xavi vuole Grimaldo in blaugrana: le ultime

In scadenza contrattuale nel 2023 con il Benfica, il nome di Grimaldo guadagna sempre più quota nei desideri di mercato del Barcellona. Lo spagnolo è un prodotto della cantera blaugrana e fu acquistato dal club biancorosso nel 2016, per qualche milione di euro.

Adesso, sei anni dopo, il futuro di Grimaldo potrebbe parlare nuovamente catalano. Nei prossimi giorni, il Barcellona potrebbe andare all’assalto del terzino spagnolo e approfittare del costo del suo cartellino, intanto sceso ad un potenziale prezzo di saldo.

Se lo scorso anno il Benfica aveva rimandato a mittente i primi tentativi del Barcellona fissando le proprie richieste per Grimaldo a 30 milioni di euro, stavolta la musica può cambiare. Infatti, la scadenza contrattuale nel 2023 col Benfica rischia di incidere in favore del Barça, che dalla sua proverà di tutto per accontentare le richieste di Xavi Hernandez.