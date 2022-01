Juve, Vlahovic già nei guai? La notizia fa tremare il serbo

Vlahovic è da poche ore ufficialmente un giocatore della Juventus, ma il calciatore rischia un provvedimento.

Oggi è stato il primo giorno di Vlahovic alla Juventus. Il calciatore, infatti, ha svolto le visite mediche di rito al J Medical. Il club bianconero ha ufficializzato l’acquisto del serbo, dove ha diramato con comunicato le reali cifre dell’operazione: 70 milioni di euro, pagabili in tre esercizi, più 10 milioni di bonus.

Vlahovic ha anche lasciato le sue prime dichiarazioni da calciatore bianconero: “Sono davvero contento ed orgoglioso di far parte di questa squadra. Oggi è il mio compleanno, una giornata davvero speciale per me. E’ uno dei miei compleanni più felici vissuti finora. Voglio rendere orgogliosa la Juventus“.

L’avventura di Vlahovic è appena cominciata, ma già con molte polemiche. Il calciatore, infatti, non avrebbe rispettato il protocollo sanitario, dal momento in cui è risultato positivo al Covid-19 la settimana scorsa. Il calciatore prima di terminare l’isolamento avrebbe dovuto fare domani un tampone. Solo in caso di esito negativo del controllo, il centravanti sarebbe stato autorizzato a terminare l’isolamento.

Se confermata, la notizia che #Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento lasciando anticipatamente #Firenze è gravissima. Un campione dello sport che si comporta così! Che delusione. #covid #quarantena — Dario Nardella (@DarioNardella) January 28, 2022

Nardella sul caso Vlahovic: “Se è confermata, la notizia che abbia violato le norme nazionali sull’isolamento è gravissima”

Se l’ASL competente dovesse riscontrare il mancato rispetto del protocollo, scatterebbe una denuncia ai danni del serbo. Dario Nardella, sindaco di Firenze, tramite ‘Twitter’, è intervenuto sul ‘caso Vlahovic’: “Se è confermata, la notizia che Vlahovic abbia violato le norme nazionali sull’isolamento è gravissima. Un campione dello sport che attua questo comportamento! Che delusione”.

Le parole del primo cittadino del capuoluogo toscano di certo non stemperano le polemiche che si sono create dopo l’apertura di Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, alla Juventus. Dopo Roberto Baggio, Bernardeschi e Chiesa, i tifosi viola dovranno vedere ancora una volta un loro beniamino indossare la maglia, tanto odiata, bianconera.