Calciomercato Fiorentina, il sostituto di Vlahovic ha finito le visite mediche

Ha terminato le visite mediche il sostituto di Dusan Vlahovic, che ha lasciato la Fiorentina per andare alla Juventus

Ha fatto molto discutere la trattativa che ha portato Dusan Vlahovic dalla Fiorentina alla Juventus. Un investimento di circa 70 milioni di euro, quello del club bianconero, che permetterà alla viola di fare ulteriori acquisti soprattutto in estate. La perdita del centravanti serbo, però, è molto importante per Vincenzo Italiano e il suo gioco. Questo ha dunque portato la dirigenza della Fiorentina a trovare una soluzione per la seconda parte del campionato.

Chiaramente, Rocco Commisso ha subito diverse critiche per la cessione del suo gioiellino. Anche perché sostituire Vlahovic con un attaccante di pari livello è quasi impossibile. Dunque, la Fiorentina ha deciso di puntare su un profilo emergente nel calcio europeo: si tratta di Arthur Cabral, ormai ex Basilea.

Fiorentina, Cabral ha terminato le visite mediche

La Fiorentina ha dunque trovato il suo sostituto. Per Arthur Cabral, i gol sono 27 in 31 partite stagionali, tra campionato svizzero e coppe. Numeri importanti, seppur arrivati contro avversari di basso livello rispetto alla Serie A. Ciò che fa più sperare i tifosi e la dirigenza viola è l’abitudine del Basilea a tirar fuori calciatori di notevole livello, come Salah, Rakitic e Shaqiri.

Insomma, la Fiorentina -ferita e abbandonata da Vlahovic– affiderà le chiavi dell’attacco ad Arthur Cabral, che ha già terminato le visite mediche e a breve è attesa l’ufficialità. Commisso si era precedentemente cautelato anche con l’arrivo di Piatek, che in Italia ha lasciato un’impronta significativa al Genoa, un po’ meno al Milan.