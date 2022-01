“Dybala giocherà con Scamacca”: l’annuncio che spiazza Juventus e Inter

Alla Juventus entusiasmo incontenibile per l’arrivo di Dusan Vlahovic, ma l’annuncio sul futuro di Dybala spaventa i bianconeri

Dusan Vlahovic è arrivato a Torino e l’entusiasmo che si respira al J Medical è decisamente incontenibile. Il serbo, dopo aver svolto le visite mediche, firmerà il contratto che lo legherà al suo nuovo club.

La Juventus, dunque, da un lato pensa a come affrontare al meglio questa seconda parte di stagione accaparrandosi uno dei migliori attaccanti presenti attualmente in Serie A. Dall’altro, però, pensa anche alla situazione legata a Paulo Dybala.

Il discorso per il rinnovo di contratto è attualmente congelato, tutto è stato rinviato alle prossime settimane ma l’intenzione della società bianconera è chiara. Gli ingaggi non dovranno essere eccessivamente elevati e le richieste dell’argentino devono perciò essere riformulate. L’arrivo di Vlahovic, inoltre, modifica ulteriormente le carte in tavola e l’annuncio arrivato quest’oggi spiazza la Juventus. Ma con essa anche l’Inter di rimando.

Calciomercato Juventus, l’annuncio sul futuro di Dybala spiazza anche l’Inter

Dusan Vlahovic è a Torino e, oltre all’operazione complessiva di 75 milioni di euro, percepirà un ingaggio di 7 milioni di euro più bonus. Poco meno della richiesta effettuata qualche mese fa da Dybala alla società bianconera. Richiesta respinta per il bene della situazione finanziaria. Ora, però, oltre all’arrivo del serbo e alla possibile partenza di Morata con direzione Barcellona, il rinnovo di contratto dell’argentino è sempre più in bilico.

L’annuncio fatto a ‘Radio Radio’ da Ilario Di Giovambattista, lancia un’indiscrezione che riguarda sì la Juventus ma anche l’Inter, in cui Marotta sembrerebbe seriamente intenzionato a mettere a segno due colpi in attacco per giugno. Il giornalista ha infatti dichiarato: “A me risulta che Paulo Dybala sia diretto verso Milano a zero per formare una coppia di attacco con Scamacca all’Inter. A quel punto, quindi, l’Inter cederebbe Lautaro Martinez perché non possono tenerli tutti. Ai nostri esperti risulta che ci sia stato un durissimo scontro tra gli agenti di Dybala e la Juventus. Oltre all’Inter, attenzione anche al Liverpool”.