Il video della Juventus che sta facendo festeggiare i tifosi

Il video pubblicato dalla Juventus sul proprio profilo Twitter sta letteralmente facendo impazzire i tifosi: non si attendeva altro

La Juventus ha pochi minuti fa pubblicato un video che i tifosi bianconeri ormai attendevano impazienti. L’arrivo dell’attaccante serbo era la notizia che tutti stavano aspettando questa mattina e ora è finalmente avvenuto.

Dusan Vlahovic, quindi, è pochi minuti fa arrivato alla Continassa per svolgere presso il J-Medical le visite mediche con la Juve. Poi mancherà solo la firma e sarà tutto fatto. Il passaggio dell’attaccante si concretizzerà e darà nuovo slancio al reparto offensivo della squadra guidata da Allegri.

I tifosi, impazienti vicino alle transenne, non hanno ovviamente trattenuto il proprio entusiasmo. Il classe 2000, che proprio oggi compie 22 anni, è finalmente arrivato a Torino e l’operazione costosa di mercato sta per compiersi a tutti gli effetti.

Calciomercato Juventus, Vlahovic arriva alla Continassa: saluto ai tifosi e visite mediche per l’attaccante

Il video divulgato dal profilo ufficiale ‘Twitter’ della Juventus non lascia più dubbi: Dusan Vlahovic è a Torino. Camicia bianca e giacca scura per l’attaccante serbo che si appresta a sostenere quanto necessario per firmare il nuovo contratto della sua promettente carriera. La Juve ha investito tanto su di lui e lui stesso non vuole deludere le aspettative.

Così come non ha voluto deludere i tifosi che lo hanno chiamato a gran voce appena uscito dall’auto: si è subito avvicinato a loro per salutarli, per scattare qualche foto e firmare autografi. Pollice in su per il giocatore e mano che saluta per il saluto del club bianconero. Dopo di che Vlahovic si è diretto verso i cancelli del centro sportivo, intenzionato a svolgere quanto prima tutto il necessario per arrivare alla firma del contratto.