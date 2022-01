Vlahovic spiazza i tifosi: decisione a sorpresa dopo la firma del contratto

Vlahovic si appresta a diventare un nuovo giocatore della Juventus: oggi visite e firma. Intanto ha già preso una decisione a sorpresa.

Tutto fatto. Ormai Dusan Vlahovic può essere considerato un nuovo giocatore della Juventus. Ieri il club ha raggiunto l’intesa anche con il procuratore del serbo, sulla base di 7 milioni netti all’anno fino al 2026. Le visite mediche di rito, salvo sorprese, si terranno nella giornata odierna ed in seguito per l’attaccante si aprirà un nuovo capitolo della propria carriera. A questo punto, resta da capire che numero di maglia sceglierà.

Un’indiscrezione in tal senso l’ha fornita Sky Sport, secondo cui l’ex Fiorentina prenderà il 28 (giorno del suo compleanno). La 7, quella lasciata da Cristiano Ronaldo, non è nei suoi pensieri mentre resta in piedi la strada che porta alla 9: tutto dipenderà da cosa accadrà ad Alvaro Morata.

Lo spagnolo, infatti, sta spingendo per lasciare Torino e trasferirsi al Barcellona dove lo aspetta Xavi. Il suo agente, già da qualche giorno, si è messo al lavoro con l’obiettivo di sbloccare la trattativa e convincere l’Atletico Madrid (proprietario del cartellino) a girare la punta al club blaugrana.

Vlahovic, decisione presa sul numero di maglia

Nel caso in cui Morata dovesse andare via, Vlahovic potrebbe ottenere quindi l’amata numero 9 ma il quadro è in costante evoluzione. Intanto Massimiliano Allegri non vede l’ora di poter lavorare insieme al capocannoniere della Serie A (17 gol e 4 assist in 21 presenze). Il suo debutto andrà in scena alla ripresa del campionato, nella sfida del 6 febbraio che vedrà i bianconeri affrontare il Verona.

Nell’occasione ad affiancare Vlahovic sarà Paulo Dybala, chiamato ora a riflettere sul proprio futuro dopo le recenti diatribe con l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene. Il club vorrebbero tenerlo, offrendogli però un rinnovo di contratto a cifre più basse rispetto a quelle discusse a fine anno. Intanto, ecco Vlahovic: poi, per parlare del futuro dell’argentino, ci sarà tempo.