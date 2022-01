“Giocano veramente da schifo”: Juve, Tancredi Palmeri ‘avverte’ Vlahovic

La Juventus accoglie Vlahovic, ma Tancredi Palmeri punta i fari sul gioco bianconero avverte Massimiliano Allegri in diretta a SerieANewsTV

Con un acquisto record, la Juventus ha dato una spallata al mercato invernale Europeo. E presto, spera di darla anche alla classifica della Serie A. L’arrivo di Vlahovic ha stupito tifosi e avversari, in attesa che il serbo faccia il proprio debutto con la maglia bianconera.

D’altronde, è tanta la voglia dei supporters piemontesi di vedere come l’ex viola impatterà alla Juventus. La Vecchia Signora ha un bisogno disperato di un bomber e con Vlahovic conta di colmare a questa assenza.

Assenza che si è fatta sentire parecchio nell’undici di Allegri, soprattutto in una stagione dove i bianconeri non sono riusciti a sostituire degnamente la partenza di un fuoriclasse come Cristiano Ronaldo.

Juventus, Vlahovic non basta: Tancredi Palmeri avverte Allegri

Attenzione, però, a riporre troppa fiducia nell’arrivo di Vlahovic. Come spiega Tancredi Palmeri in diretta a SerieANewsTV, l’acquisto del serbo rischia di non bastare per i bianconeri: “Se Allegri non darà un cambio mentale alla sua formazione, sarà difficile. E questo cambio non potrà avvenire nel giro di poche settimane”.

Di qui, Palmeri non si risparmia: “Anche perché la Juve gioca veramente da schifo… Difende in maniera intensa, ma non ha uno straccio di idea di gioco. Se tu riguardi i gol di Vlahovic, vengono tuttVisualizza articoloe da azioni manovrate”.

Ciò nonostante, l’impatto del serbo alla Juventus non è da sottovalutare: “Metti caso che Vlahovic fa quattro gol decisivi in più rispetto a Morata nel girone di andata e fa otto punti in più… In questo momento i bianconeri sarebbero a tre punti dall’Inter, secondi in classifica. E sono convinto che Vlahovic continuerà a segnare per quest’anno. Quando hai il piede così caldo, fai il tuo anche in una squadra che gioca così male”.