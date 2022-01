Calciomercato Milan, Maldini scatenato: cinque operazioni definite

Il Milan definirà in queste ore cinque operazioni in uscita per finanziare un ultimo movimento in entrata da consegnare a Stefano Pioli

Il Milan ci prova. La società rossonera sta pensando a un ultimo colpo in entrata e per farlo ha studiato un percorso intermedio che aiuterà a realizzarlo.

I rossoneri, dopo il pareggio per 0-0 contro la Juventus, hanno perso altro terreno dall’Inter, vittoriosa con il Venezia. Il ritardo della squadra di Stefano Pioli dai “cugini” è di quattro lunghezze ma potrebbe salire a sette se i nerazzurri dovessero vincere la propria gara da recuperare contro il Bologna (ancora non inserita in calendario).

Milan, cinque operazioni in uscita per liberare spazio per un ultimo movimento in entrata

Il giornalista Nicolò Schira ha rivelato quelle che sono le intenzioni del Milan in queste ultime ore di calciomercato. Attenzione alle uscite.

La principale riguarda Samu Castillejo che si trasferirà al Valencia ed è ormai arrivata alle battute finali. La squadra spagnola chiudere l’operazione nelle prossime ore.

I rossoneri cederanno in prestito pure Daniel Maldini e Alessandro Plizzari. Il trequartista figlio d’arte è vicino a passare alla Spal. In Serie B, anche il futuro del portiere sul quale vi è il Lecce. Corvino e il suo agente Tullio Tinti, scrive ancora Schira, sono al lavoro per definire il prestito del classe 2000.

Altre due operazioni minori definite: Milos Kerkez passa all’Az Alkmaar (firma fino al 2025) mentre Jordan Amore passa all’Empoli.

Durante questa sessione, il Milan ha portato a termine una sola operazione in entrata fino a questo momento. I rossoneri hanno prelevato il giovanissimo Marko Lazetic dalla Stella Rossa per 4 milioni di euro.

In uscita, le principali sono rappresentate dal passaggio di Conti alla Sampdoria e Pietro Pellegri rientrato al Monaco (che lo ha ora girato in prestito al Torino di Ivan Juric).