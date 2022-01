“Le regole sono chiare”: caos Juve-Vlahovic, l’annuncio gela il serbo

Vlahovic si gode compleanno e ufficialità del passaggio alla Juve, ma occhio alla batosta. C’è l’annuncio che avverte i bianconeri ed il serbo

Il suo approdo alla Juventus ha fatto tanto rumore, sia per i tifosi bianconeri che per quelli della Fiorentina. Adesso, Dusan Vlahovic si può godere il suo primo compleanno da calciatore della Vecchia Signora, anche se qualche nube si profila all’orizzonte.

Risultato positivo al Covid-19, l’attaccante serbo era in isolamento domiciliare fino alla giornata di ieri. Isolamento che lo stesso Vlahovic ha interrotto, quest’oggi, per raggiungere Torino e svolgere le visite mediche con la Juventus.

Soprattutto, l’ex Fiorentina non risulta aver rispettato il regime di quarantena fissato a sette giorni dalla positività riscontrata mediante il tampone molecolare. E adesso rischia la sanzione da parte delle autorità sanitarie.

Juve, possibili guai per Vlahovic: l’ASL Toscana esce allo scoperto

A fare chiarezza sul caso Vlahovic, è intervenuto il direttore del dipartimento di igiene pubblica dell’ASL Toscana Centro, Giorgio Garofalo. Ai microfoni del ‘TGR Rai Toscana’, il dirigente sanitario è stato netto.

“La questione sta generando molto scalpore mediatico, ma noi come ASL siamo molto tranquilli – spiega Garofalo, attraversa una nota – Le regole sono chiare: il vaccinato con tre dosi tra la positività e la negatività deve aspettare 7 giorni. Se abbandona l’isolamento, è una violazione delle norme che ha rilevanza anche penale. La nostra azione è obbligatoria e noi siamo tranquilli perché stiamo facendo già da ieri tutto il necessario”.

Insomma, guai in vista per Vlahovic, che rischia di averla combinata grossa nel giorno del suo compleanno e in quello da nuovo arrivato in casa Juventus. Il bomber serbo, adesso, rischia addirittura una denuncia penale.