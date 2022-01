“Affare sfumato”: calciomercato Juve, Allegri ora dovrà stravolgere tutto

La Juve ha ufficializzato oggi l’acquisto di Vlahovic, ma c’è una notizia che può scombussolare i piani bianconeri e di Allegri

La Juventus per cercare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League ha puntato tutte le sue fish su Dusan Vlahovic. Il club bianconero ha preso il giovane attaccante dalla Fiorentina per ben 75 milioni di euro, che saranno pagati in tre esercizi. Il serbo ha firmato un contratto da 7 milioni di euro all’anno fino al 2026.

I bianconeri sono quinti in classifica ad un punto dall’Atalanta di Gasperini che, però, deve recupare la partita contro il Torino. La ‘Vecchia Signora’ non può permettersi, sia dal punto di vista tecnico che economico, di non partecipare alla prossima edizione della Champions League e con Vlahovic vuole essere sicura a raggiungere tale obiettivo.

I dirigenti bianconeri con l’arrivo del serbo hanno rafforzato un reparto che ha deluso in questa prima parte della stagione. Alla Juventus sono mancati sicuramente i gol siglati negli ultimi anni da Ronaldo, ma Allegri con Vlahovic spera di avere quel numero di reti che gli permettino di terminare il campionato tra le prime quattro.

Morata resterà alla Juve: nessun accordo tra Barcellona e Atletico Madrid, Allegri rivede le gerarchie

In molti pensavano che con l’arrivo di Vlahovic sarebbe partito Morata, ma le ultime indicrezioni di mercato indicano sempre più vicina la permanenza in maglia bianconera dello spagnolo. Sul calciatore c’era il forte interesse del Barcellona, che, però, non è riuscito a trovare l’accordo con l’Atletico Madrid.

Dopo questo mancata intesa tra i due club spagnoli, la Juventus ha deciso di tenere in rosa Morata fino al termine della stagione. Sull’ex Real Madrid, che ha più volte ribadito di voler andare alla corte di Xavi, c’era anche l’interesse di vari club inglesi, come il Tottenham di Antonio Conte.