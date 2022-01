“Paratici al lavoro”: calciomercato Juventus, scippo dalla Premier League

Il direttore sportivo del Tottenham Fabio Paratici può pescare nella sua ex squadra, la Juventus, per fare un regalo ad Antonio Conte

La Juventus dopo il grande colpo Dusan Vlahovic, si dedica al mercato in uscita per rientrare dall’esborso sostenuto per raggiungere l’attaccante serbo. Sono diversi i calciatori che il club bianconero ha posto in uscita.

Uno di questi è entrato nel radar di Fabio Paratici. Il direttore sportivo degli ‘Spurs’ vuole regalare un rinforzo ad Antonio Conte e sta pensando ad uno juventino. Un calciatore che lui stesso aveva portato a Torino durante la sua lunga esperienza nel club bianconero.

Juventus, il Tottenham su Kulusevski: lo svedese può andare in Premier alla corte di Antonio Conte

Dejan Kulusevski è il grande obiettivo di mercato del Tottenham di Fabio Paratici in questi ultimi giorni della sessione invernale. Lo svedese potrebbe lasciare la Juventus sulla base di un prestito con un’opzione di riscatto (ancora non è chiaro se obbligatoria o meno).

Come riferito da ‘The Athletic’ tuttavia il calciatore è nel mirino di Antonio Conte e di Paratici dopo che la trattativa per Adama Traoré è sfumata. Lo spagnolo, infatti, è ormai a fare ritorno al Barcellona, club con il quale si è formato.

Il Tottenham pertanto pensa in maniera convinta all’attaccante esterno della Juventus. Il classe 2000 non è stato capace di imporsi definitivamente nell’undici titolare e potrebbe già fare le valigie malgrado l’importante investimento compiuto per lui da Fabio Paratici ad inizio del 2020. I bianconeri lo hanno prelevato dall’Atalanta in cambio di 35 milioni di euro.

In questa stagione, Dejan Kulusevski ha raccolto 27 gettoni tra Serie A, Champions League, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. Ha siglato in questo periodo soltanto due reti. Un bilancio non soddisfacente per la società bianconera che si attendeva numeri migliori dallo svedese, che nella passata stagione di gol ne ha firmati 7.