“Non c’era acqua, e abbiamo..”: Argentina, incredibile denuncia al Cile

L’Argentina non dimenticherà il trattamento ricevuto in Cile: una disavventura dietro l’altra per l’Albiceleste negli ultimi giorni

L’Argentina ricorderà a lungo la trasferta in Cile per la gara di qualificazione al Mondiale appena disputata. Non un trattamento di favore quello ricevuto dalla nazionale del ct Lionel Scaloni, rimasto in patria a causa del Covid.

In campo, l’Albiceleste ha battuto il Cile per 2-1 con le reti di Angel Di Maria al 9′ e Lautaro Martinez al 34′. In mezzo, per la formazione cilena è arrivata la rete di Ben Brereton. Al termine della sfida è arrivata la ‘denuncia’ dell’ex Udinese Rodrigo De Paul.

Argentina, De Paul ‘denuncia’: “Trattenuti in aeroporto, ci hanno lasciato senza acqua e aria condizionata”

La delegazione argentina non dimenticherà facilmente questa trasferta in Cile, condizionata da vari contrattempi. A raccontare le disavventure è stato Rodrigo De Paul al termine della sfida valida per le qualificazioni mondiali. “Siamo rimasti quasi tre ore in aeroporto senza che ci lasciassero andare in bagno ma facendoci scendere le valigie dopo due ore e mezzo di viaggio”, ha detto l’attuale centrocampista dell’Atletico Madrid in riferimento all’arrivo nel paese.

Ma non è finita qui: “Siamo arrivati in hotel e raggiunto le nostre camere, c’erano tra 30 e 32 gradi e l’aria condizionata non funzionava. Siamo quindi stati costretti ad aprire le finestre per dormire ma così facendo siamo stati disturbati dalle sirene. Non abbiamo potuto riposare bene e quando ci siamo alzati non c’era acqua”.

De Paul ha completato l’affondo concludendo: “Non sto dicendo se sia giusto o sbagliato, questo lo analizzerà la gente. Come giocatore dell’Argentina e argentino dico però che dobbiamo accogliere nella migliore maniera possibile ogni squadra che arrivi nel nostro paese. Mantenendo l’obiettivo di vincere in campo”.

La vittoria dell’Albiceleste, ininfluente nella corsa qualificazione sudamericana per il Qatar (De Paul e compagni hanno già acquisito il pass Mondiale), complica ulteriormente i piani del Cile, precipitato al settimo posto in classifica a tre giornate dalla fine. Nelle ultime tre sfide, la ‘Roja’ affronterà Bolivia (in casa), Brasile (in trasferta) e poi chiuderanno ricevendo l’Uruguay.