Il bomber sbarca in Serie A: è ufficiale, l’annuncio infiamma i tifosi

La Fiorentina anticipa l’ufficialità del nuovo attaccante di Italiano postando sui social l’immagine della spada Excalibur: ecco perché…

Una spada conficcata nella roccia. Questa è l’immagine social scelta dal profilo social della Fiorentina per avviare il processo di transizione da Dusan Vlahovic e il nuovo bomber viola. Vincenzo Italiano sicuramente spera che possa il suo acume realizzativo possa essere così affilato.

La società di Rocco Commisso si è consolata dopo la partenza dell’attaccante serbo in direzione Torino. Toccherà adesso al terreno di gioco esprimere il verdetto e dire se il successore del classe 2000 farà dimenticare in fretta ai tifosi il suo predecessore.

Fiorentina, c’è l’indizio social: ‘Excalibur’ per preannunciare l’arrivo di Arthur Cabral

La Fiorentina ha annunciato la sua nuova punta. Arthur Cabral ha sostenuto e effettuato le visite mediche nella giornata di ieri e ora è prossimo a diventare a tutti gli effetti un calciatore viola. I gigliati hanno pensato di accendere l’entusiasmo dei propri tifosi con una fotografia particolare: una spada nella roccia.

Si tratta della mitologica Excalibur, la spada che Artù estrasse dalla roccia per poi diventare re. Non un richiamo a caso, dunque, come sottolineato dal sito ufficiale del giornalista Alfredo Pedullà. Il soprannome di Arthur Cabral è infatti Re Artù. Dopo qualche minuto è arrivato poi l’annuncio con tanto di foto del centravanti con indosso la maglia della Viola.

In questa stagione, fino a questo momento, il 21enne brasiliano ha firmato 27 gol. Una cifra considerevole suddivisa tra preliminari e fase a gironi di Conference League e campionato. Un bottino raccolto in 31 presenze. Una cifra che se dovesse essere ora mantenuta pure durante il suo percorso italiano non farebbe sicuramente rimpiangere Vlahovic.

Il brasiliano classe 1998 è arrivato in Europa a luglio 2020. In quell’occasione il Basilea ha pagato 6 milioni di euro per sottrarlo al Palmeiras. L’attaccante di Campina Grande ora realizzerà un nuovo step nella sua carriera da calciatore, raggiungendo uno dei top campionati europei.