“Bonucci già lavorava per lui…”: Vlahovic, spunta il particolare retroscena

L’attaccante della Juventus Vlahovic non ha mai fatto mistero di avere la passione per il Fantacalcio: un nome su tutti non piacerà ai tifosi

Dusan Vlahovic è sbarcato a Torino e vuole far impazzire di gioia i tifosi della Juventus, intanto c’è chi da due anni è soddisfatto dalle sue prestazioni. I suoi fantallenatori, infatti, hanno ricevuto molteplici +3 in virtù delle sue prodezze con la maglia della Fiorentina.

Proprio il Fantacalcio è una delle sue passioni e non ne ha mai fatto un mistero. In più di una circostanza ne ha parlato mediante alcune interviste o via social. Di una cosa però si è ‘lamentato’: che a scriverlo siano più i fantallenatori che le ragazze. A Mertens invece lo ringraziò pubblicamente per una doppietta. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha ricordato questi ed altri episodi.

Juventus, Vlahovic ritrova Bonucci: Leo era uno dei ‘senatori’ della sua fantasquadra

Tra le passioni dell’attaccante serbo, oltre al monopattino, al basket, ai videogiochi e alla Moto Gp, figura pure il fantacalcio. Da diverso tempo, Dusan Vlahovic ha mostrato la sua ‘debolezza’ per quest’ultimo.

Sono due i calciatori juventini che con certezza hanno vestito la maglia della sua ‘fantasquadra’. In una vecchia intervista, scrive ‘La Gazzetta dello Sport’, sono citati i nomi di due calciatori che adesso sono diventati suoi nuovi compagni all’interno dello spogliatoio della Juventus, vale a dire Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci.

E chissà se qualche volte in attacco sia figurato il nome di Cristiano Ronaldo, uno dei suoi principali idoli da ragazzino. Di sicuro in quella squadra – conclude la rosea – c’era sicuramente Lautaro Martinez, con cui ora darà vita ad interessanti duelli nei prossimi derby d’Italia.

Dusan Vlahovic ha tenuto con il fiato sospeso i suoi fantallenatori negli ultimi mesi. Il rischio di vederlo andare via a stagione in corso è sembrato consistente. Il passaggio alla Juventus ha rasserenato tutti perché dopo i 17 gol realizzati fin qui, il serbo potrà continuare a regalare una valanga di +3.