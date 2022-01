“Il bomber ormai ha deciso”: Milan, doccia gelata per Maldini

Per il Milan la ricerca di un bomber di livello resta attiva. Uno dei bomber attenzionati, però, è pronto a prendere un’altra strada.

Un mercato di gennaio che sta riservando sorprese per le big di Serie A. Al netto delle difficoltà economiche legate alla Pandemia, le italiane stanno comunque cercando di mettere in atto colpi di mercato adatti a migliorare le rose e permettere agli allenatori di poter proseguire la corsa ai propri obiettivi. I primi quattro posti sono oggetto di bagarre, e da qui alla fine della stagione ogni equilibrio potrebbe essere sovvertito. Ecco perchè anche dalla sessione invernale alcune scelte potrebbero risultare decisive.

La Juventus ha di fatto ufficializzato Vlahovic, colpo che consente ad Allegri di poter finalmente avere quel bomber che mancava alla compagine bianconera. Nel contempo anche l’Inter ha piazzato un colpo importante con l’arrivo di Gosens, strappato all’Atalanta di Gasperini. Il Napoli, come noto, difficilmente piazzerà colpi di mercato degni di nota, avendo già di per sé una rosa completa per Spalletti. E il Milan? In queste ore è arrivato quello che sembra un rifiuto netto.

Milan, Scamacca ha deciso la sua destinazione: Maldini tagliato fuori

Tra i nomi che stanno tenendo banco in queste ore, di sicuro quello di Gianluca Scamacca rappresenta uno dei più appetibili. Come spiegato anche da Giovanni Carnevali, il Sassuolo vorrebbe trattenerlo per questa seconda parte di stagione, ma molto dipenderà dalle offerte che arriveranno al club neroverde. Quello che è certo, è che almeno due club italiani sono molto interessati al centravanti: Milan ed Inter.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, però, il bomber avrebbe ormai chiarito la sua preferenza, di fatto gelando Maldini ed ogni tipo di speranza per il futuro. Scamatta ha intenzione di vestire la maglia nerazzurra, arrivando anche a mettere in secondo piano quella che potrebbe essere una proposta interessante dall’estero (vedi Borussia Dortmund). Restare in Serie A, anche in orbita Mancini, ma soprattutto avere la possibilità di apprendere da un attaccante come Dzeko: questi i motivi che tengono Scamacca molto vicino all’Inter.