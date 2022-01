Calciomercato Juventus, cessioni in attacco: destinazione a sorpresa

L’arrivo di Dusan Vlahovic ha dato dei piani diversi all’attacco della Juventus e può esserci un calciatore più vicino di tutti all’addio.

Mentre si cerca di capire la possibilità di realizzare il trasferimento di Alvaro Morata al Barcellona e si studia anche il futuro di Kulusevski, la Juventus può definire un’altra cessione in attacco ed è quella di Kaio Jorge.

Il calciatore brasiliano prelevato dal Santos nel 2021 non è riuscito ad ottenere grande spazio in bianconero. Il 20enne avrebbe dovuto ricavarselo a poco a poco ma la confusione offensiva della Juventus non ha aiutato e né il calciatore è riuscito ad approfittare al 100% delle occasioni avute.

Per tale ragione, si cerca la possibilità di sistemarlo altrove per permettergli di crescere e avere maggiore minutaggio e adattarsi definitivamente al salto nel grande calcio.

Juventus, Kaio Jorge verso l’addio: c’è il Granada

Secondo quanto riferito dal collega Gianluca di Marzio attraverso il proprio sito ufficiale, l’arrivo di Dusan Vlahovic ridurrà ancora di più lo spazio per Kaio Jorge, ragion per cui la Juventus gli sta cercando sistemazione in questi ultimi giorni di calciomercato.

In Italia ci sarebbe l’interesse da parte di Cagliari e Salernitana, ma ancora non sono stati mossi passi concreti. Più seria invece sarebbe la pista che conduce al Granada. La Juventus preferirebbe cederlo in Italia, affinché continui a confrontarsi con il campionato italiano, ma gli spagnoli potrebbero fare un passo più convincente. Al momento comunque la decisione è rimandata e sottoposta alla permanenza o meno di Alvaro Morata. Non è facile per il Barcellona convincere l’Atletico Madrid sulle cifre dell’affare per cui molto probabilmente l’attaccante resterà in squadra almeno fino al termine dell’attuale stagione.