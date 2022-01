“Ce lo auguriamo…”: Calciomercato Milan, l’annuncio che sorprende i tifosi

In attesa della chiusura del calciomercato invernale, giungono novità sulla difesa del Milan da parte dell’esperto del mondo rossonero.

Il lungo e sfortunato infortunio di Kjaer, che resterà fuori per l’intera stagione, e lo stop di Tomori, dovuto a una lesione del menisco mediale, hanno convinto che il Milan sarebbe intervenuto con degli aggiusti in difesa durante il calciomercato di gennaio.

Nonostante le aspettative, la società rossonera ha ribadito pubblicamente a più riprese che non ci sarebbe stato nessun acquisto d’urgenza. Un’eventuale trattativa sarebbe sorta soltanto di fronte a un’occasione interessante.

A conferma di ciò c’è il gong della sessione di trasferimenti molto vicino nonché le parole di Carlo Pellegatti.

Calciomercato Milan, le ultime di Pellegatti sulla difesa rossonera

Attraverso il proprio canale YouTube il noto giornalista si è espresso sul reparto difensivo del Milan, dicendo: “Al Quirinale si va verso il Mattarella bis come presidente della Repubblica. Potrebbe essere utilizzata come metafora per descrivere le parole che Maldini dirà a Pioli riguardo la difesa rossonera. Si verso una difesa bis. Nel senso che si sono letti tanti nomi per rinforzare la retroguardia ma la rosa dei difensori a disposizione di Pioli dovrebbe essere quella di inizio stagione. Ci saranno Romagnoli, Tomori, Gabbia, Kalulu e l’indisponibile Kjaer”.

La scelta è stata presa dal club in quanto fronte unito, come racconta Pellegatti: “Questa è stata la scelta della dirigenza. Ci auguriamo che questi giocatori possano essere quelli su cui Pioli potrà contare da qui fino a fine campionato”. In entrata al momento quindi resta da registrare Marko Lazetic in qualità di centravanti. Il 18enne è stato prelevato a titolo definitivo dalla Stella Rossa e l’idea è quella di lasciarlo crescere in rosa per poi lanciarlo poco a poco.