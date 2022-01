Calciomercato Juventus, Conte e Paratici hanno già preparato lo scippo

Non solo mercato in entrata per la Juventus. Il club bianconero lavora anche in uscita e c’è un calciatore molto ambito.

Inizialmente la Juventus aveva preannunciato di restare ferma in questa sessione di calciomercato e proprio per questo la società ha letteralmente sorpreso i suoi tifosi e tutti gli addetti ai lavori.

Il club bianconero ha chiuso il colpo dell’anno finora chiudendo un operazione da oltre 70 milioni di euro per il centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic. Si parlava da mesi di questa trattativa, ma in pochi credevano che si potesse chiudere tutto in questa sessione di calciomercato.

Vlahovic e non solo con la Juve che lavora anche per il centrocampista. Il club è molto attivo in queste ore, sia per il mercato in entrata che per quello in uscita. Siamo ormai alle cosiddette ‘ore calde’.

Juventus, si lavora alla cessione del centrocampista. Poi tutto su Zakaria

Il club bianconero sta lavorando per accontentare in tutto e per tutto il tecnico Massimiliano Allegri e l’obiettivo ora è chiudere per il centrocampista Zakaria, di proprietà del Borussia Moenchengladbach. Bianconeri molto attivi in entrata, ma in contemporanea si lavora anche alle uscite.

Uno dei principali nomi in uscita è il centrocampista uruguaiano Rodrigo Bentancur, ormai non più una priorità nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Secondo quanto riporta il giornalista Romeo Agresti l’Aston Villa, in pole fino a qualche ora fa, si è tolto dalla corsa al calciatore. Bentancur dovrebbe però finire comunque in Premier League con il Tottenham di Antonio Conte e Fabio Paratici pronti ad accoglierlo. Mancano due giorni alla fine del mercato e c’è ancora fermento.