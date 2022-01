Calciomercato Milan, Maldini blinda i top: triplo rinnovo in arrivo

In casa Milan si guarda al futuro: Paolo Maldini si è già messo al lavoro per rinnovare i contratti di tre stelle del futuro rossonero.

La sessione di calciomercato invernale che si concluderà il prossimo lunedì 31 gennaio ha visto il Milan muoversi a piccoli passi. Mentre le rivali di sempre si sono distinte per colpi roboanti – la Juventus con Vlahovic e l’Inter con Gosens – il Diavolo ha concluso soltanto l’acquisto del giovane attaccante Marko Lazetic.

Il serbo è arrivato per riempire la casella lasciata vuoto da Pietro Pellegri, per adesso tornato al Monaco. Per il resto i rossoneri continuano a trattare un difensore e soprattutto guardano al futuro e a una serie di rinnovi contrattuali che dovrebbero servire a delineare il Diavolo che verrà.

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi conferma la strategia del Milan raccontando di come Paolo Maldini, leggenda rossonera e attuale direttore tecnico del club, sia alle prese con le trattative che serviranno per legare al club tre giocatori che andrebbero in scadenza nel 2024.

Milan, tre rinnovi in arrivo: Hernandez, Bennacer e Leão.

Il primo della lista è anche il nome più gettonato. Parliamo di Theo Hernandez, terzino sinistro che ormai da tempo è uno dei punti di forza della squadra allenata da Stefano Pioli. Lo spagnolo presto dovrebbe firmare un prolungamento che sposterà la scadenza al 2026.

Hernandez ha 24 anni, la stessa età di Ismaël Bennacer. Anche il mediano algerino dovrebbe allungare il suo accordo con il Diavolo per ulteriori due anni, confermandosi come uno degli uomini su cui il club punta per il futuro.

Non gode di minore considerazione il 22enne portoghese Rafael Leão, attaccante arrivato in rossonero da giovane promessa e oggi pronto al definitivo salto di qualità. Il Milan intende blindarlo con un rinnovo che insieme a un corposo aumento di stipendio sancirà il ruolo centrale che l’attaccante avrà nelle prossime stagioni.

Tre rinnovi che disegneranno con maggiore certezza il profilo del Milan nei prossimi anni. E che dimostrano di come il Diavolo oggi sia più che mai intenzionato a seguire passo per passo il progetto avviato con l’arrivo del fondo Elliott.