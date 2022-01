Calciomercato Milan, trattativa conclusa: è arrivata l’ufficialità

Milan poco attivo in questa sessione di calciomercato. I rossoneri hanno invece annunciato la conclusione di una trattativa.

Il Milan di Stefano Pioli continua a far bene e la squadra rossonera nonostante i vari problemi è una delle principali pretendenti al titolo. I rossoneri hanno perso per infortunio fino a fine stagione Simon Kjaer, ma al momento non hanno trovato un sostituto.

Si era discusso riguardo il nome di Botman del Lille, ma la trattativa è naufragata ed il presidente dei francesi ha blindato il suo centrale difensivo.

In questa sessione di calciomercato il Milan ha acquistato in attacco il giovane Marko Lazetic, attaccante di belle prospettive. Il giocatore serbo ha sostituito in rosa Pietro Pellegri, finito invece al Torino.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI

Milan, è ufficiale l’addio di Plizzari: il comunicato del club

In queste ore il club rossonero ha annunciato un’operazione in uscita con il giovane portiere Mattia Plizzari, ceduto in prestito al Lecce. Pochi acquisti ed ora una cessione per dare maggiori spazi ad un giovane. Ecco il comunicato del club:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, colpo a centrocampo per Blessin: è ufficiale

“AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo temporaneo, le prestazioni sportive del calciatore Alessandro Plizzari all’US Lecce fino al 30 giugno 2022. Il Club augura ad Alessandro le migliori soddisfazioni per il prosieguo della Stagione Sportiva”.