Calciomercato Genoa, colpo a centrocampo per Blessin: è ufficiale

Tanti colpi di calciomercato in queste ore. Non solo le big, ma anche squadre in lotta per la salvezza. L’ultimo colpo arriva dal Genoa.

Sono giorni roventi per quel che riguarda il calciomercato in Serie A. Le big hanno messo a segno grandissimi colpi, si sono spostati campioni come Gosens e Vlahovic, ma non solo. Anche le squadre in lotta per la salvezza sono in fermento, in particolare Salernitana e Genoa.

Proprio i liguri in queste ore hanno messo a segno un importante colpo di mercato, acquistando un giocatore che potrebbe cambiare le gerarchie nella lotta salvezza. Il giocatore in questione è il centrocampista tedesco, ma di origini afgane Nadiem Amiri.

Il calciatore arriva dal Bayer Leverkusen in prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni ed arriva con l’obiettivo di aiutare la squadra di Blessin a conquistare la salvezza.

Genoa, il comunicato del club per annunciare Amiri

Attraverso il seguente comunicato il club, che recentemente ha cambiato proprietà, ha dichiarato: “Nadiem Amiri è un nuovo giocatore del Genoa e vestirà la maglia numero 8. Il centrocampista arriva dal Bayer Leverkusen in prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato il 27 ottobre 1996 a Ludwigshafen am Rhein da genitori afghani, Amiri ha debuttato nella Nazionale tedesca nel 2019. Nel suo palmarès vanta la vittoria dell’Europeo Under 21 del 2017 e il secondo posto nell’edizione del 2019. Tra i professionisti ha giocato per Hoffenheim e Bayer Leverkusen”.

Grande soddisfazione anche dal General Manager del club ligure Spors. Quest’ultimo ha dichiarato: “E’ un giocatore che conosco da molto tempo. Ha grande personalità e rinforzerà il nostro centrocampo con la sua qualità”.