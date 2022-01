“Ci piacerebbe farlo…”: Mondiali, la novità che farebbe esultare Mancini

Dalla FIGC giungono importanti novità per l’Italia in merito alla gestione del campionato di Serie A durante i playoff per i Mondiali di Qatar 2022.

In occasione dell’attuale sosta Nazionali il Ct Roberto Mancini ha optato per uno stage dell’Italia a Coverciano piuttosto che amichevoli disparate. Una decina di giorni che permetteranno all’organico di compattarsi ulteriormente e di studiare soluzioni anche offensive in vista dell’impegno più importante.

Il 24 e il 29 marzo l’Italia sfiderà ai playoff di accesso ai Mondiali di Qatar del 2022 la Macedonia del Nord. Uno dei primi tagliandi da staccare per sperare nella qualificazione.

La Nazionale dovrà puntare sull’intesa e le idee che hanno concesso il trionfo a Euro 2020 ma sarà importante anche avere a disposizione elementi freschi. I calciatori arrivano da stagioni lunghe e stancanti, oltre che da una situazione di tensione costante a causa della pandemia da coronavirus. Per tale ragione si è discusso della posizione sospensione del campionato di Serie A in vista delle due gare in calendario.

FIGC, Gravina sulla sospensione della Serie A per i playoff dell’Italia

Ai microfoni di Dribbling in onda su ‘RAI 2’ è intervenuto Gabriele Gravina, presidente della FIGC, il quale ha dato qualche notizia in più sull’indirizzo preso dalle autorità sportive: “La mia risposta allo stop del campionato è sì, ma bisogna calarsi nella realtà, ben consci che un calendario così intasato impedisce altre valutazioni, ci sono anche partite da recuperare. Mi auguro che fino a quella data si possano trovare soluzioni alternative e che si possa mettere la Nazionale nelle condizioni di poter testare la squadra per qualche giorno in più”.

Sull’affezione che è riuscita a rigenerare l’Italia di Mancini, Gravina ha poi dichiarato: “Ormai la nostra Nazionale è nel cuore di tantissimi tifosi italiani. È seguitissima e infatti ringrazio chi comincia a sentire la nostra Nazionale come parte della propria vita”.