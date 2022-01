Juve, non solo Vlahovic: due cessioni, poi il colpo last minute

Vlahovic non chiude il mercato della Juventus, che prima della scadenza vuole tentare un ultimo colpo. Prima però servono le cessioni.

Il matrimonio tra Dusan Vlahovic e la Juventus, celebrato a ragione in questi giorni come il colpo più importante del calciomercato di gennaio, ha restituito fiducia alla Vecchia Signora. Il serbo è bomber capace di spostare gli equilibri, è giovane e potrebbe permettere alla squadra guidata da Massimiliano Allegri di cambiare marcia nel girone di ritorno.

La Juventus vista nella prima parte di campionato è apparsa spesso incapace di finalizzare al meglio la manovra, e in questo sicuramente l’arrivo di Vlahovic porterà dei benefici di non poco conto. Quello che però molti addetti ai lavori hanno fatto notare è che il bomber andrà rifornito a dovere, e che i problemi di manovra mostrati fino a oggi dai bianconeri potrebbero restare tali anche con il nuovo terminale offensivo.

La dirigenza bianconera certo è consapevole di questo limite, e intende provare a dare maggiore equilibrio a un centrocampo che proprio non funziona prima della scadenza del mercato di gennaio. L’obiettivo è acquistare almeno un altro giocatore, ma prima sarà necessario cedere.

Juve, dopo Vlahovic serve un altro colpo

Il Corriere della Sera in edicola oggi affronta la situazione relativa al mercato della Juventus e individua i possibili partenti. I primi della lista sono Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski, per cui l’ex Fabio Paratici – adesso al Tottenham con Conte – avrebbe chiesto informazioni.

Le offerte (prestito secco per l’urugaiano, prestito con obbligo di riscatto per lo svedese) non convincono poi molto la Juventus, che però deve cedere e si trova quasi impossibilitata a farlo visto lo scarso mercato che attirano gli altri giocatori in rosa considerati ormai di troppo.

Per Bentancur si è fatto avanti senza molta convinzione anche l’Aston Villa, Morata resta dopo il mancato accordo tra l’Atletico Madrid e il Barcellona, Ramsey non intende lasciare Torino e anche Arthur sembra poco convinto sul trasferimento all’Arsenal. Che del resto non sta facendo fuoco e fiamme per averlo.

Senza cessioni sarà molto difficile operare il colpo “last minute” a centrocampo che Allegri ha chiesto, un giocatore capace di dare un nuovo volto alla mediana bianconera e magari di permettere a una Juventus più equilibrata di fornire a Vlahovic i palloni che servono per risalire la china.

I nomi? Ormai sono due: Denis Zakaria del Borussia Moenchengladbach, in scadenza a giugno, e Nahitan Nandez del Cagliari. Nomi tutt’altro che roboanti, forse anche non così impegnativi dal punto di vista economico. Ma dopo Vlahovic per acquistare bisogna cedere. La Juventus riuscirà nell’impresa?