“Ora non ha scuse”: Juve, l’arrivo di Vlahovic è un ultimatum ad Allegri

L’arrivo di Vlahovic rilancia le speranze della Juve, ma aumenta anche la pressione sulle spalle di Allegri: la bordata che gela il tecnico bianconero

L’acquisto di Vlahovic è stato di quelli importanti e, adesso, la Juventus è pronto a fare sul serio anche in campionato. O almeno, è questa la speranza della dirigenza e del popolo della Vecchia Signora.

Anche perché l’arrivo del giovane e forte attaccante serbo può risultare una lama a doppio taglio tra le mani della Juventus. Se da un lato rilancia le speranze stagionali dei bianconeri, dall’altro aggiunge pressione sulle spalle di Massimiliano Allegri.

“Ora non ha più scuse, Allegri deve far giocare la sua squadra”: così ha tuonato alla ‘BoboTV’ Christian Vieri, che non è stato tenero nei confronti del trainer livornese.

Di qui, Vieri continua: “Allegri adesso non ha più alcun alibi. Deve far giocare la sua Juventus e dire basta al gioco fatto vedere finora. È inaccettabile per un club come quello bianconero…”.

Parole chiare, alle quali Vieri aggiunge altre che suonano come una difesa ed un elogio al presidente Agnelli: “Spesso viene criticato dai tifosi, ma è inattaccabile. Negli ultimi anni ha preso De Ligt e Chiesa, rispettivamente tra i migliori difensori e i migliori giovani al mondo. E ora ha preso anche Vlahovic, l’ennesimo calciatore già pronto e comunque fortissimo per il futuro”.

Infine, la bordata e l’ultimatum di Vieri ad Allegri: “Adesso vedremo se Allegri è all’altezza di allenare questa Juventus. Basta col catenaccio, i bianconeri devono giocare per vincere e convincere. Non può attendere atri due-tre anni per tornare a vincere uno Scudetto“.