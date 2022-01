Calciomercato, arriva il no che stravolge i piani del Milan

Il Milan, dopo l’arrivo di Lazetic dalla Stella Rossa di Belgrado, voleva sfoltire la rosa, ma una trattativa è saltata.

Il Milan ha totalizzato un solo punto tra Spezia e Juventus prima della sosta. I rossoneri sono stati raggiunti dal Napoli di Spalletti in seconda posizione ed hanno visto aumentare il proprio distacco dall’Inter capolista a quattro punti. Proprio al ritorno del campionato ci sarà il Derby.

La gara tra le due milanesi dirà molto sul prosieguo del campionato italiano. La squadra di Pioli non è nel suo miglior momento della stagione, considerando le tante assenze dovute sia agli infortuni che al Covid-19. Sul fronte mercato il Milan ha preso dalla Stella Rossa il giovane attaccante Lazetic che sostituira Pellegri, andato al Torino.

All’inizio di questa sessione si pensava che il Milan prendesse un difensore centrale per sostituire l’infortunato Kjaer, ma poi Maldini e Massara, dopo il rifiuto del Lille di cedere Botman, hanno deciso di non prendere nuovi calciatori. I due dirigenti sono stati molto impegnati anche per quello che riguarda il mercato in uscita.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Milan, niente accordo con il Valencia per la cessione di Castillejo

Samu Castillejo, accostato anche alla Samp e al Genoa, era sicuramente tra i nomi più caldi a lasciare il Milan. Lo spagnolo, però, come quanto riportato da ‘Nicolò Schira’, è destinato a restare in maglia rossonera. Il calciatore, infatti, era seguito dal Valencia, ma poi il club spagnolo ha preso Bryan Gil dal Tottenham.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, trattativa conclusa: è arrivata l’ufficialità

Dopo che ha giocato solo cinque partite in questa prima parte della stagione, l’ex Villarreal spera di conquistare più spazio nelle prossime settimane. Il mercato del Milan si può ritenere chiuso, per il momento, perchè doveva cedere Castillejo prima di prendere un nuovo calciatore. Pioli spera, almeno, di recuperare tutti gli indisponibili in vista del rush finale.