Calciomercato Fiorentina, non solo Vlahovic: ancora un addio a gennaio

A Firenze ci sono ancora tantissime polemiche dopo la cessione di Vlahovic alla Juve, ma in casa viola bisogna registrare un altro addio.

Dopo l’apertura di Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ad inizio della settimana scorsa, la Juventus ha accelerato per prendere Dusan Vlahovic. I bianconeri hanno versato ben 75 milioni di euro nelle casse di Rocco Commisso per portare il centravanti sotto l’ombra della Mole.

A Firenze sono scoppiate tantissime polemiche a causa della cessione di Vlahovic alla tanto odiata Juventus. Dopo i vari Roberto Baggio, Bernardeschi e Chiesa, i tifosi viola sono stati costretti a vedere ancora una volta un proprio benianimo lasciare il capuologo toscano per accasarsi con il team bianconero.

La Fiorentina ha preso subito il sostituto di Vlahovic, acquistando Cabral dal Basilea per 16 milioni di euro. Il brasiliano ha segnato ben 14 gol nelle 18 partite giocate quest’anno in campionato con il club svizzero, ma i tifosi gigliati hanno il forte timore di sentire comunque la mancanza dell’attaccante serbo.

Fiorentina, altra cessione dopo Vlahovic: Pulgar va al Galatasaray

Dopo Vlahovic, bisogna registrare anche un’altra cessione in casa Fiorentina. Come quanto raccolto da ‘Sportitalia’, il club viola ha trovato l’accordo definitivo con il Galatasaray per il trasferimento di Pulgar in Turchia. L’operazione sarà caratterizzata da un prestito secco, ma bisogna attendere ancora l’ok dell’ex Bologna per chiudere il tutto.

Pulgar ha giocato solo 8 partite in questa prima parte della stagione, anche per colpa di una distorsione alla caviglia che l’ha tenuto lontano dai campi per circa un mese. Se il cileno è in procinto di partire, Amrabat continuerà ad indossare la maglia viola. Il marocchino era seguito dal Tottenham, che poi ha preso Bentancur dalla Juventus.