“A fine anno andrà via”: Napoli decisione presa, addio al titolare

Si scioglie finalmente uno dei nodi che duravano da più tempo in casa Napoli. La decisione è presa, il titolare andrà fina alla fine dell’anno.

Casa Napoli, ci sono da risolvere diverse questioni in sospeso. Quella di Lorenzo Insigne ha ormai trovato soluzione, con il capitano azzurro che dirà definitivamente addio alla fine di questa stagione. I tifosi, quando manca tanto tempo alla fine del campionato, già stanno riservando all’attaccante nativo di Frattamaggiore tantissimi messaggi di elogio e malinconia per quello che sarà un divorzio che nessuno si aspettava.

Ma non c’è soltanto il caso Insigne. Anche Dries Mertens è in scadenza di contratto, e bisognerà capire se anche per lui si apriranno le porte dell’addio. Poi alcuni elementi potenzialmente in uscita, a cominciare da Fabiàn Ruiz passando per Lozano o ancora altri. C’è, però, una questione che sembra aver trovato finalmente la sua soluzione definitiva.

Napoli, sciolto il rebus portieri: Ospina andrà via

L’arrivo di David Ospina qualche anno fa ha sancito quella che sarebbe diventata un’alternanza andata avanti con tre allenatori differenti. Ancelotti, Gattuso ed ora Spalletti, nessuno di loro è riuscito a dare definitivamente le chiavi della porta azzurra ad Alex Meret, seppur questi fosse arrivato all’ombra del Vesuvio rappresentano un elemento cardine per l futuro della squadra.

Da questa estate, però, tutto questo troverà una svolta definitiva. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, Ospina alla fine della stagione andrà via da Napoli, avendo anche un contratto in scadenza proprio a giugno 2022. Per Meret, di contro, la società di Aurelio De Laurentiis avrebbe pronto anche un rinnovo superiore ai 2 milioni di euro all’anno, ed ovviamente la garanzia di titolarità