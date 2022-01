“Rescinde il contratto”: Roma, l’esubero di Mourinho è pronto all’addio

La Roma prosegue l’opera di rinnovamento liberandosi dei giocatori considerati ormai in esubero dal tecnico: una rescissione in arrivo.

Da quando è arrivato sulla panchina della Roma, José Mourinho è stato molto chiaro con la società sia sui giocatori intorno ai quali intendeva costruire la squadra sia su quelli che riteneva in eccesso. Convinto della bontà della scelta fatta, il club si è affidato completamente allo Special One avallando le sue decisioni e cercando di accontentarlo.

Così non solo sono arrivati, tra la scorsa estate e la finestra di gennaio, i calciatori richiesti dall’allenatore. Ma i cosiddetti “esuberi”, preso atto della ferma volontà di Mourinho di non contare su di loro, sono stati allontanati uno dopo l’altro.

Hanno così salutato la capitale Florenzi, Kluivert, Nzonzi, Pastore, Pedro e Ünder. Quindi è stata la volta di Borja Mayoral, Reynolds e Villar. L’ultimo addio è stato quello di Federico Fazio, finito alla Salernitana, e adesso per completare l’opera resta da sistemare la situazione relativa a Davide Santon.

Roma, offerta nuovamente la rescissione a Santon

In giallorosso dall’estate 2018, quando arrivò insieme a Zaniolo nell’affare che portò Nainggolan all’Inter, Santon non solo non è mai riuscito a imporsi come titolare ma ha visto progressivamente diminuire la sua importanza nelle gerarchie.

17 presenze in campionato sotto la guida di Eusebio Di Francesco e Claudio Ranieri, 15 e 10 durante il biennio di Paulo Fonseca, Santon si è trovato completamente fuori dal progetto di Mourinho. Nella stagione in corso infatti non è mai sceso in campo.

Nessuno però lo ha chiesto alla Roma, che nelle ultime settimane si è vista allora costretta a offrirgli la rescissione del contratto in scadenza a giugno. Una proposta respinta al mittente dal giocatore.

La situazione potrebbe però cambiare nella giornata di domani, quando – come riporta Il Messaggero – il club tornerà all’assalto per chiudere in anticipo il rapporto con il giocatore. Che accettando potrebbe rendersi disponibile per una nuova esperienza nella seconda parte della stagione.