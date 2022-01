“Insulti e lancio di oggetti”: James Rodriguez, il gesto scatena l’ira dei tifosi

La Colombia cade in Perù e rischia di restare fuori dai Mondiali: la stella James Rodriguez finisce nel mirino dei tifosi Cafeteros.

Sembrano ormai lontani i tempi in cui la Colombia rappresentava una vera e propria mina vagante nel panorama calcistico sudamericano e mondiale. I Cafeteros, anzi, rischiano seriamente di non prendere nemmeno parte ai Mondiali che andranno in scena in Qatar a novembre.

A mettere estremamente in difficoltà la squadra guidata da Reinaldo Rueda è stata la sconfitta rimediata nell’ultimo turno delle qualificazioni sudamericane. Impegnata contro il più che abbordabile Perù, la Colombia è caduta davanti al pubblico presente all’Estadio Metropolitano Roberto Meléndez di Barranquilla e ora è fuori dai primi 4 posti che garantiscono l’accesso diretto ai Mondiali.

Una partita stregata, che ha visto gli sforzi dei Cafeteros infrangersi contro il muro del portiere peruviano Pedro Gallese, abile in più occasioni a negare il gol a Falcao e compagni. Nel finale, poi, un clamoroso contropiede e un errore di Ospina, beffato sul proprio palo, ha permesso a Edison Flores di portare gli ospiti addirittura alla vittoria.

Qualificazioni Mondiali, il pubblico contesta James Rodriguez

La situazione adesso è estremamente difficile per la Colombia, che dovrà giocarsi il tutto per tutto nelle tre gare rimaste. Contro l’Argentina già qualificata, la Bolivia e il Venezuela fanalino di coda non saranno ammessi errori. Ma non sarà facile, anche perché il nervosismo serpeggiante è stato immortalato dalla dura contestazione dei tifosi Cafeteros.

Oggetto di particolare astio la stella James Rodriguez, colpevole di aver “zittito” il pubblico e per questo preso di mira da un fitto lancio di oggetti. Un episodio a cui l’ex Bayern Monaco e Real Madrid ha reagito, convinto che la squadra non meritasse i rimproveri dei tifosi dopo una prova tutto sommato molto sfortunata.

Nelle ultime 6 partite di qualificazione la Colombia non ha mai vinto e non ha nemmeno mai segnato un gol, rimediando comunque 4 pareggi per 0-0 e due sconfitte di misura. Il 5° posto che vale almeno lo spareggio con una Nazionale asiatica è lontano solo 2 punti. Ma la sensazione è che non sarà facile risalire la china.